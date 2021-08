Gli accessori capelli dell’estate che valorizzano le nostre chiome

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 6 agosto 2021) Life&People.it La scelta giusta degliper i nostripuò rendere in un attimo ogni look e ogni hairstyle particolare e ricercato: per quest’estate le alternative sono tante. Si sa, le tendenze moda sono in continua evoluzione e rimanere aggiornati risulta sempre più difficile; in realtà non serve molta ricerca, è sufficiente aprire gli occhi e guardarsi intorno per vedere come un trend dilaga. Anche i social network, una vetrina in esposizione h24 che permettono di valutare come una tendenza si adatti al contesto culturale in cui sfocia; ovviamente celebs e fashion guru sono le prime da seguire e da cui prendere ...