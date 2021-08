Gli 007 Usa hanno messo le mani su dati dalla Cina che spiegherebbero l’origine del Coronavirus

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 agosto 2021) Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti sono venute in possesso digenetici che potrebbero costituire la chiave per scoprire le origini delSars-CoV-2. Ma per riuscirci dovranno prima decifrarli. Lo scrive la Cnn che cita diverse fonti informate sul dossier. Il database contiene progetti genetici tratti da campioni di virus studiati nel laboratorio di Wuhan in. Alcuni funzionari ritengono che possano essere alla base dell’epidemia da Covid-19, mentre non è chiaro come e quando le agenzie di intelligence abbiano avuto accesso a questi. Secondo il media statunitense tuttavia alla base ci ...