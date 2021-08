Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s: votano 67mila iscritti, 92,8% di sì (Di venerdì 6 agosto 2021) Non più ex premier, né leader in pectore, ma presidente. Giuseppe Conte si prende ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle e lo fa con un consenso plebiscitario. Sulla piattaforma Skyvote hanno partecipato alla consultazione 67.064 iscritti al M5s (su 115.130 aventi diritto): di questi, 62.242 hanno votato sì, il 92,8% del totale. I no infatti sono stati appena 4.822. “I risultati parlano da soli, proclamo eletto primo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte”, ha dichiarato Vito Crimi dopo avere letto i risultati della votazione. “Finalmente l’intenso lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Non più ex premier, né leader in pectore, masi prende ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle e lo fa con un consenso plebiscitario. Sulla piattaforma Skyvote hanno partecipato alla consultazione 67.064al M5s (su 115.130 aventi diritto): di questi, 62.242 hanno votato sì, il 92,8% del totale. I no infatti sono stati appena 4.822. “I risultati parlano da soli, proclamo eletto primodel Movimento 5 stelle”, ha dichiarato Vito Crimi dopo avere letto i risultati della votazione. “Finalmente l’intenso lavoro ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - you_trend : ?? #BREAKING Gli iscritti #M5S approvano su SkyVote l'elezione di Giuseppe #Conte a Presidente del Movimento Nr. Av… - mlancioni : RT @mantolalla: Giuseppe Conte è il nuovo #presidente del MoVimento 5 Stelle. Hanno votato SI: 62.242 (92,8%) NO: 4.822 (7,19%) Auguri Pres… - LuciaDeVivo2 : RT @Virus1979C: Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s: votano 67mila iscritti, 92,8% di sì -