Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s: hanno detto sì 62.242 iscritti (Di venerdì 6 agosto 2021) Non più ex premier, né leader in pectore, ma presidente. Giuseppe Conte si prende ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle e lo fa con un consenso plebiscitario. Sulla piattaforma Skyvote hanno partecipato alla consultazione 67.064 iscritti al M5s (su 115.130 aventi diritto): di questi, 62.242 hanno votato sì. I no sono stati appena 4.822. "Proclamo eletto primo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte", ha dichiarato Vito Crimi dopo avere letto i risultati della votazione. Dopo mesi di duri botta e risposta con Davide ...

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - marcotravaglio : Giuseppe Conte, sulla Stampa, dice due cose giuste e una sbagliata. La prima giusta è che, in una maggioranza del g… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Il Pil dell'Italia cresce? Merito del mio governo' - ultimora_pol : #Italia I risultati della votazione: Sei favorevole alle elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di presiden… - Mohsa491 : RT @laura_maffi: EVVAIIIII AUGURI AL NOSTRO PRIMO PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE ??? ????? -