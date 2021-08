Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s | 92 | 8% di sì dagli iscritti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non più ex premier, né leader in pectore, masi prende ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle e lo fa con un consenso plebiscitario. Sulla piattaforma Skyvote hanno partecipato alla consultazione 67.064al M5s (su 115.130 aventi diritto): di questi, 62.242 hanno votato sì, il 92,8% del totale. I no infatti sono stati appena 4.822. “I risultati parlano da soli, proclamo eletto primodel Movimento 5 stelle”, ha dichiarato Vito Crimi dopo avere letto i risultati della votazione. Dopo mesi di duri botta e ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - you_trend : ?? #BREAKING Gli iscritti #M5S approvano su SkyVote l'elezione di Giuseppe #Conte a Presidente del Movimento Nr. Av… - Newsinunclick : Giuseppe Conte eletto presidente del Movimento Cinque Stelle: “Ce la metterò tutta” - frau101_f : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

La grillina è data tra le personalità più vicine anella nuova fase del Movimento 5 Stelle e una carica nella 'squadra' dell'ex premier è certa. "Terza dose scontata". Al Pd non basta ...Sileri, peraltro, durante il secondo governo di, ha ricoperto il ruolo di viceministro. Oltre a Pierpaolo Sileri, all'iniziativa erano presenti per l'Asl Toscana sud est Antonio D'Urso,...Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 92,8% delle preferenze. Dei 115.130 aventi diritto, hanno votato, nell'arco di 48 ore sulla piattaforma Skyvote, in 67.064: di ...Non più ex premier, né leader in pectore, ma presidente. Giuseppe Conte si prende ufficialmente la guida del Movimento 5 Stelle e lo fa con un consenso plebiscitario. Sulla piattaforma Skyvote hanno p ...