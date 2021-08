Giovani e covid, l'appello dei pediatri: 'Il vaccino è efficace e sicuro. E' l'unica arma contro il virus' (Di venerdì 6 agosto 2021) C'è anche la firma di Giovanna Rita Indorato ed Enrico Valletta, rispettivamente direttore della pediatria di Comunità di Forlì e direttore del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 6 agosto 2021) C'è anche la firma di Giovanna Rita Indorato ed Enrico Valletta, rispettivamente direttore dellaa di Comunità di Forlì e direttore del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di ...

Advertising

borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - NicolaPorro : Ospito un'analisi di @PBecchi, Giovanni Zibordi e Nicola Trevisan che, partendo da alcuni numeri, si chiedono se va… - sonoscettico : @borghi_claudio On. Borghi, lo sa che non è da considerare solo il rischio di morte (che comunque non è zero), ma c… - nadiafrancy : Israele: vaccinati con 2 dosi 59% Italia: vaccinati con 2 dosi 54% E coercitivamente obblighiamo I giovani e ragaz… - OXIGENMINA : Ma poi, mettendo da parte la situazione covid, se tanti giovani sono soli, non troppo felici per non dire peggio e… -