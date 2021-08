Giovani accalcati ballano senza le mascherine, arriva la Polizia: sanzionato il locale (Di venerdì 6 agosto 2021) Molto attivi gli agenti del Posto di Polizia di Cesenatico, al comando del Sostituto Commissario Coordinatore, Paolo Di Masi, anche in questa settimana che vede confluire in riviera nuovi vacanzieri ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Molto attivi gli agenti del Posto didi Cesenatico, al comando del Sostituto Commissario Coordinatore, Paolo Di Masi, anche in questa settimana che vede confluire in riviera nuovi vacanzieri ...

