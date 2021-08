Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo: le qualificate alla finale all-around. C’è Milena Baldassarri! (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi si sono disputate le qualificazioni del concorso generale individuale di Ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le migliori dieci atlete hanno staccato il biglietto per la finale in programma sabato 7 agosto e che assegnerà le medaglie sul giro completo. Si preannuncia una grande battaglia tra le gemelle russe Dina e Arina Averina per la conquista della medaglia d’oro, mentre per il bronzo parte favorita l’israeliana Linoy Ashram. Presente anche la nostra Milena Baldassarri. Di seguito le qualificate alla finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi si sono disputate le qualificazioni del concorso generale individuale dialledi2021. Le migliori dieci atlete hanno staccato il biglietto per lain programma sabato 7 agosto e che assegnerà le medaglie sul giro completo. Si preannuncia una grande battaglia tra le gemelle russe Dina e Arina Averina per la conquista della medaglia d’oro, mentre per il bronzo parte favorita l’israeliana Linoy Ashram. Presente anche la nostraBaldassarri. Di seguito le...

Advertising

Eurosport_IT : Milena Baldassarri stacca il biglietto per la finale dell'All Around individuale ?????????? #HomeOfTheOlympics |… - RaiSport : #Baldassarri in finale dell' around individuale di ginnastica ritmica L'azzurra si è piazzata al 6° posto. Fuori in… - Eurosport_IT : Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui L… - LavoroeS : RT @perchetendenza: 'Milena': Perché Milena Baldassarri si è qualificata per la finale all-around di ginnastica ritmica a #Tokyo2020 chiude… - aleppaishereee : This Tweet from @aleppaishereee has been withheld in: Italy. -