Ginnastica Ritmica, Milena Baldassarri dopo aver centrato la Finale: "Non era scontato, ho dato il massimo" (Di venerdì 6 agosto 2021) Missione compiuta. L'azzurra Milena Baldassarri ha centrato la qualificazione in Finale nella gara all-around di Ginnastica Ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, posizionandosi in sesta posizione con il punteggio complessivo di 96.050. La diciannovenne di Ravenna – impeccabile nei quattro esercizi odierni: 25.700 con la palla, 24.550 col cerchio, 25.650 alle clavette, 20.150 al nastro – è apparsa visibilmente soddisfatta per l'obiettivo raggiunto, tutt'altro che scontato: "Ancora non mi sono resa conto bene di quello che ho fatto. Sono contentissima del risultato di oggi, ...

