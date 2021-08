Giffoni 50 plus: le emozioni della terza giornata del festival (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Giffoni Film festival entra nel vivo nella sua terza giornata con tanti ospiti dal mondo del cinema e dei social, le interviste di zon.it La terza giornata del Giffoni 50 plus prende il via con la visita istituzionale del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il festival è partito proprio dalla città lombarda più colpita dal virus, un segnale di speranza e ripartenza. Presente in mattinata anche il sindaco di Procida, capitale della cultura 2022. Ripartire dalla cultura “Per me è un giorno importante perché si ... Leggi su zon (Di venerdì 6 agosto 2021) IlFilmentra nel vivo nella suacon tanti ospiti dal mondo del cinema e dei social, le interviste di zon.it Ladel50prende il via con la visita istituzionale del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Ilè partito proprio dalla città lombarda più colpita dal virus, un segnale di speranza e ripartenza. Presente in mattinata anche il sindaco di Procida, capitalecultura 2022. Ripartire dalla cultura “Per me è un giorno importante perché si ...

Advertising

seungyhaa : giffoni 50 plus 2021, é stato bello ?? - Golfonetwork : Lungometraggi vincitori Giffoni 50 Plus - ottopagine : Cala il sipario sull'edizione '50 plus' del Giffoni Film Festival #GiffoniVallePiana - zazoomblog : Giffoni 50 Plus presentato “Anni da Cane”: primo film italiano Amazon Original - #Giffoni #presentato #“Anni #Cane… -