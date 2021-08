Gevi Napoli | Prima di campionato al PalaBarbuto contro l’ A|X Armani Exchange Milano

(Di venerdì 6 agosto 2021) La LBA ha diramato quest’oggi il calendario del prossimodi Serie A 2021/2022. Sacripanti: “Affrontiamo l’esordio e la stagione con gioia e passione”. Il 26 Settembre,giornata d’andata, laBasket ospiterà all’AX, in una straordinaria serata di Gala a Fuorigrotta per il ritorno degli azzurri in Serie A.

Il Mattino

... Happy Casa Brindisi - Fortitudo Bologna Virtus Bologna - Allianz Pallacanestro Trieste La Virtus vince lo scudetto, Bologna in festa - VIDEO 5/strong>: Fortitudo Bologna - Olimpia Milano......Basket 13IORNATA (26/12/2021) Happy Casa Brindisi " Carpegna Prosciutto Pesaro 14IORNATA (02/01/2022) Germani Brescia " Happy Casa Brindisi 15IORNATA (09/01/2022) Happy Casa Brindisi "...Con una nota ufficiale, la Lega Basket Serie A ha diramato la composizione ufficiale del calendario per l stagione cestistica 2021-2022, che vedrà la Virtus Segafredo Bolgona difendere uno scudetto at ...Pino Sacripanti, allenatore della GeVi Napoli, ha commentato così il calendario della stagione 2021/22 (link): “Ovviamente è ancora troppo presto per dare un commento al ...