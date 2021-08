Germania, produzione giù anche a giugno (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – produzione tedesca in calo anche a giugno. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento dell’1,3% dopo il -0,8% di maggio (dato rivisto da un preliminare di -0,3%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,5%. Su base annua si evidenzia una crescita del 5,1%, dal +16,6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, la produzione a giugno 2021 è stata inferiore del 6,8% (dato corretto per la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –tedesca in calo. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, laindustriale ha evidenziato un decremento dell’1,3% dopo il -0,8% di maggio (dato rivisto da un preliminare di -0,3%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,5%. Su base annua si evidenzia una crescita del 5,1%, dal +16,6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, la2021 è stata inferiore del 6,8% (dato corretto per la ...

