Gasparri – De Vito (FORZA ITALIA): fondamentale che oggi Assemblea capitolina approvi il Garante Anziani (Di venerdì 6 agosto 2021) “oggi in Assemblea capitolina si discute la basilare delibera per l’istituzione del Garante degli Anziani. Dopo il parere unanime in commissione e dopo soprattutto l’istituzione, da parte di Papa Francesco, e la celebrazione della prima giornata mondiale per i nonni e gli Anziani dello scorso 25 luglio, auspichiamo che tutti i gruppi capitolini confermino la posizione già espressa, dando in questo modo grande FORZA all’istituzione di questa figura fondamentale, ancor più in una città come Roma “, affermano il coordinatore romano di FORZA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021) “insi discute la basilare delibera per l’istituzione deldegli. Dopo il parere unanime in commissione e dopo soprattutto l’istituzione, da parte di Papa Francesco, e la celebrazione della prima giornata mondiale per i nonni e glidello scorso 25 luglio, auspichiamo che tutti i gruppi capitolini confermino la posizione già espressa, dando in questo modo grandeall’istituzione di questa figura, ancor più in una città come Roma “, affermano il coordinatore romano di...

