Galli ride in faccia a Cacciari in diretta tv. Il filosofo furioso: "Lo capisce o no?" | VIDEO (Di venerdì 6 agosto 2021) Massimo Cacciari si infuria sulla questione dello stato di emergenza e Massimo Galli sorride. Tutto è accaduto in diretta tv durante l'ultima puntata di Zona Bianca su Rete 4. "C'è un'involuzione della nostra democrazia – ha detto il filosofo ex sindaco di Venezia -. Non c'è un pericolo totalitario. Ma l'Italia non può andare avanti a colpi di stato d'emergenza". Nel frattempo l'infettivologo del Sacco di Milano ha sorriso per esprimere il proprio dissenso. Espressione che ha irritato (e non poco) diversi telespettatori.

