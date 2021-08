Franco ricorda che su Mps sono tutti coinvolti, e Renzi sente Letta (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà pur vero quel che Enrico Letta ha garantito direttamente a Matteo Renzi (ebbene sì, i due si sono sentiti in questi giorni, sia via WhatsApp sia per telefono), e cioè che l’ansia elettorale per le suppletive di ottobre non interferisce affatto nel giudizio che il segretario del Pd ha della faccenda del Monte dei Paschi di Siena. E però mercoledì sera, a Montecitorio, Daniele Franco deve avere percepito una certa freddezza dal fronte dem. E non è un caso se, poco prima che la seduta si sciogliesse, il senatore Luciano D’Alfonso, presidente di una delle due commissioni Finanze chiamate ad ascoltare il ministro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà pur vero quel che Enricoha garantito direttamente a Matteo(ebbene sì, i due sisentiti in questi giorni, sia via WhatsApp sia per telefono), e cioè che l’ansia elettorale per le suppletive di ottobre non interferisce affatto nel giudizio che il segretario del Pd ha della faccenda del Monte dei Paschi di Siena. E però mercoledì sera, a Montecitorio, Danieledeve avere percepito una certa freddezza dal fronte dem. E non è un caso se, poco prima che la seduta si sciogliesse, il senatore Luciano D’Alfonso, presidente di una delle due commissioni Finanze chiamate ad ascoltare il ministro ...

