Franco Di Mare: «Il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica. Vorrei che Baudo raccontasse il Festival» (Di venerdì 6 agosto 2021) Franco Di Mare Mauro Corona “è fuori“. Tra le certezze della prossima stagione tv di Rai3, c’è quella della confermata esclusione dello scrittore montanaro. Parola del direttore di rete, Franco Di Mare, che a Repubblica ha però precisato: “Ci tengo a dire che non l’ho deciso io, ma è una scelta aziendale che condivido“. Nella medesima intervista, il giornalista è ritornato su alcuni episodi che hanno segnato l’annata ormai conclusa, a cominciare dal caso Fedez. “La storia del Primo maggio mi ha aMareggiato. Al netto del fatto che il signor Federico ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 agosto 2021)DiMauro Corona “è fuori“. Tra le certezze della prossima stagione tv di Rai3, c’è quella della confermata esclusione dello scrittore montanaro. Parola del direttore di rete,Di, che a Repubblica ha però precisato: “Ci tengo a dire che non l’ho deciso io, ma è una scelta aziendale che condivido“. Nella medesima intervista, il giornalista è ritornato su alcuni episodi che hanno segnato l’annata ormai conclusa, a cominciare dal caso Fedez. “La storia del Primo maggio mi ha aggiato. Al netto del fatto che il...

Advertising

Danila91138845 : RT @GDS_it: '#Ilmarecoloredeilibri', scrittori riuniti a #Marsala: attesa per l'omaggio a #FrancoBattiato - GDS_it : '#Ilmarecoloredeilibri', scrittori riuniti a #Marsala: attesa per l'omaggio a #FrancoBattiato… - GossipItalia3 : Franco Di Mare contro Fedez: “È un manipolatore” #gossipitalianews - franco_sala : RT @franciungaro: #Mediterraneo, un mare di #fuoco Il ministro della Transizione Ecologica #Cingolani: 'per il 70% responsabilità dell'#uom… - super_indignata : RT @AndreaMarano11: @caritas_milano @CaritasItaliana @EnricoLetta @VujaBoskov @FiorellaMannoia @NicolaMorra63 @Cartabellotta @LiaQuartapell… -