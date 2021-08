Francia-USA oggi in tv | orario e diretta streaming basket | Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 7 agosto 2021)e USA scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la finale del torneo diall’Olimpiade di. Un ultimo atto giocato a un“americano”, mai accaduto prima d’ora: la finale del 2008, a Pechino, fu infatti giocata nel pomeriggio. Resta solo da scoprire se lariuscirà a ripetere quanto fatto nel girone, quando ha sconfitto gli americani in quello che è ad ora l’unico loro ko. La banda di Popovich arriva da un percorso abbastanza netto, mentre i transalpini dalle vittorie al cardiopalma contro Italia, e, soprattutto, ...