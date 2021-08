Forza Nuova contro il green pass: “Chi si vaccina verrà espulso dal movimento” (Di venerdì 6 agosto 2021) Forza Nuova ha deciso di espellere gli iscritti che decidono di vaccinarsi e ottenere il green pass. Una decisione radicale, per alcuni una scelta di marketing politico per provare a fermare l’emorragia di iscritti, che sta facendo molto discutere. Circa 20mila persone, nelle scorse ore, hanno ricevuto una lettera firmata, tra gli altri, dal leader del movimento politico, Roberto Fiore; dell’ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini e del leader romano, Giuliano Castellino. “Oggi il green pass sanitario è – dopo quasi due anni di restrizioni, coprifuoco, ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021)ha deciso di espellere gli iscritti che decidono dirsi e ottenere il. Una decisione radicale, per alcuni una scelta di marketing politico per provare a fermare l’emorragia di iscritti, che sta facendo molto discutere. Circa 20mila persone, nelle scorse ore, hanno ricevuto una lettera firmata, tra gli altri, dal leader delpolitico, Roberto Fiore; dell’ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini e del leader romano, Giuliano Castellino. “Oggi ilsanitario è – dopo quasi due anni di restrizioni, coprifuoco, ...

ferrazza : I vertici di Forza Nuova hanno imposto ai loro iscritti di non vaccinarsi, pena l’espulsione. Speriamo ubbidiscano tutti. - chiaragribaudo : Terroristi neri che danno lezioni ai ragazzini di CasaPound, Forza Nuova che vieta agli iscritti di vaccinarsi: vec… - repubblica : Covid e Green Pass, la provocazione shock di Forza Nuova: 'Ti vaccini? Ti buttiamo fuori' - albertoturrini : RT @IlMist: Forza Nuova espelle chi si vaccina. Come fanno a scoprirlo vi chiederete? 'Camerata, sei vaccinato?' 'Io? No! ??' 'Ok. Mostrami… - RettaroliS : RT @DarkLadyMouse: Forza Nuova espellerà tutti i militanti che scaricheranno il green pass. Quindi niente più fasci allo stadio? Un sogno.… -