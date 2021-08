Forza Italia, la pausa estiva non placa le tensioni: è braccio di ferro tra moderati e filo-leghisti (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è calma apparente dentro Forza Italia. La chiusura del Parlamento per ferie ha messo solo la sordina a vecchi malumori interni. Malumori che riguardano soprattutto parte di quegli esponenti dell’ala moderata. Sono loro che continuano a masticare amaro ogni qualvolta Silvio Berlusconi sembra tendere sempre di più verso Matteo Salvini. Al di là delle smentite, continuerebbe, infatti, sotto traccia, la guerra tra i berlusconiani più ordodossi e i cosiddetti sovranisti. Che ormai guardano alla Lega come approdo futuro. Forza Italia, l’insofferenza di Schifani Tra i più insofferenti verso un centrodestra a trazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è calma apparente dentro. La chiusura del Parlamento per ferie ha messo solo la sordina a vecchi malumori interni. Malumori che riguardano soprattutto parte di quegli esponenti dell’ala moderata. Sono loro che continuano a masticare amaro ogni qualvolta Silvio Berlusconi sembra tendere sempre di più verso Matteo Salvini. Al di là delle smentite, continuerebbe, infatti, sotto traccia, la guerra tra i berlusconiani più ordodossi e i cosiddetti sovranisti. Che ormai guardano alla Lega come approdo futuro., l’insofferenza di Schifani Tra i più insofferenti verso un centrodestra a trazione ...

