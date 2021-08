Forza e Coraggio attiva sul mercato: chiuso anche per il ritorno di Guida (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovo innesto per la Forza e Coraggio. Il diesse Magliulo ha trovato l’accordo con Fabrizio Guida, interno di centrocampo classe ’99, un giocatore di sicuro affidamento per Camorani. Si tratta di un ritorno, in Promozione, con la maglia dei giallorossi ha realizzato ben 12 reti. Esperienza vincente in Eccellenza con la casacca del Cervinara, con la quale ha vinto la Coppa Italia di categoria. “Ha voluto la Forza e Coraggio – queste le parole del diretto sportivo – e io ho voluto lui. Siamo molto contenti di riabbracciarlo. Fabrizio ci darà una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovo innesto per la. Il diesse Magliulo ha trovato l’accordo con Fabrizio, interno di centrocampo classe ’99, un giocatore di sicuro affidamento per Camorani. Si tratta di un, in Promozione, con la maglia dei giallorossi ha realizzato ben 12 reti. Esperienza vincente in Eccellenza con la casacca del Cervinara, con la quale ha vinto la Coppa Italia di categoria. “Ha voluto la– queste le parole del diretto sportivo – e io ho voluto lui. Siamo molto contenti di riabbracciarlo. Fabrizio ci darà una ...

