Fortnite | il Rift Tour di Ariana Grande è pronto | ecco gli orari di inizio

Advertising

Eurogamer_it : Il Rift Tour di Ariana grande in #Fortnite è pronto! Ecco tutti i dettagli. - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Rift Tour Il Rift Tour con Ariana Grande inizia il 7 agosto alle 00:00 ora italiana! - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Rift Tour Il Rift Tour con Ariana Grande inizia il 7 agosto alle 00:00 ora italiana! - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Rift Tour Il Rift Tour con Ariana Grande inizia il 7 agosto alle 00:00 ora italiana! - daniel_fonzy : RT @fortnite_leakk: RIFT TOUR Per una maggiore esperienza di gioco nell'evento Rift Tour ti consigliamo di entrare almeno 2 ore prima nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Rift

Questo weekend Epic Games ha intenzione di far ballare tutti i giocatori dicon l'attesissimoTour di Ariana Grande ! La star internazionale, infatti, terrà un concerto con più repliche dal 7 al 9 agosto , per permettere a tutti gli appassionati di prendere ...Insomma, sono tantissime le novità in arrivo su: questo annuncio infatti arriva dopo quello delTour di Ariana Grande ! Tags Cammy Epic GamesGuile Street FighterAll'interno di Fortnite, Ariana Grande sta per tenere un concerto dal vivo chiamato Rift Tour. Abbiamo già visto spettacoli simili con Travis Scott e Marshmello. La buona notizia è che non dovrete asp ...Il prossimo weekend Ariana Grande si esibirà su Fortnite per una speciale performance in occasione del Rift Tour, il nome dato al grande evento virtuale previsto sulla nota piattaforma di gioco e che ...