Fortnite: arriva la Free Guy CUP per festeggiare l’uscita nei cinema del film – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Per festeggiare il debutto nei cinema di Free Guy è in arrivo la Free Guy CUP, un torneo dedicato a tutti i giocatori di Fortnite.. Per festeggiare l’imminente debutto nelle sale cinematografiche del film Free Guy – Eroe per Gioco è stata organizzata la Free Guy CUP, un torneo dedicato ai giocatori di Fortnite per tutte le piattaforme che si svolgerà tra il 9 e l’11 agosto. Le iscrizioni sono totalmente gratuite e aperte fino all’8 agosto 2021 a questo indirizzo. I primi cento giocatori riceveranno un ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Peril debutto neidiGuy è in arrivo laGuy CUP, un torneo dedicato a tutti i giocatori di.. Perl’imminente debutto nelle saletografiche delGuy – Eroe per Gioco è stata organizzata laGuy CUP, un torneo dedicato ai giocatori diper tutte le piattaforme che si svolgerà tra il 9 e l’11 agosto. Le iscrizioni sono totalmente gratuite e aperte fino all’8 agosto 2021 a questo indirizzo. I primi cento giocatori riceveranno un ...

Advertising

RevenewsI : Arriva la conferma di @EpicGames: l'headliner del #RiftTour in #Fortnite sarà @ArianaGrande. Tutte le info sul conc… - HDblog : RT @HDblog: Fortnite sta per passare all'Unreal Engine 5, intanto arriva il concerto di Ariana Grande - FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? Ciao a tutti! La patch 17.30 arriva domani, il downtime inizierà alle 8:00! ???? Hello everyone! The… - CorrNazionale : #ArianaGrande arriva su #Fortnite con il #RiftTour: in programma cinque spettacoli nel corso di tre giorni dal 7 al… - MimmoTheReal : RT @HDblog: Fortnite sta per passare all'Unreal Engine 5, intanto arriva il concerto di Ariana Grande -