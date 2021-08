Formez, al via gara europea da 30 milioni per nuovi concorsi digitali (Di venerdì 6 agosto 2021) ... per l'organizzazione dei concorsi pubblici che Formez PA dovrà organizzare su tutto il territorio nazionale, sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta europea. Formez PA, infatti, sta cercando altre sedi ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 6 agosto 2021) ... per l'organizzazione deipubblici chePA dovrà organizzare su tutto il territorio nazionale, sarà pubblicato oggi sulla GazzettaPA, infatti, sta cercando altre sedi ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Formez, al via gara europea da 30 milioni per nuovi concorsi digitali - Affaritaliani : Formez, al via gara europea da 30 milioni per nuovi concorsi digitali - ugobao : @FunzPub @FormezPA Tra le domande della sessione per il profilo FP/COE del 25/06 ore 13:00 ne è stata somministrata… - ugobao : @FunzPub @FormezPA Tra le domande della sessione per il profilo FP/COE del 25/06 ore 13:00 ne è stata somministrata… - ugobao : @FunzPub @FormezPA Tra le domande della sessione per il profilo FP/COE del 25/06 ore 13:00 ne è stata somministrata… -