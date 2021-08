Football Manager non potrà usare il nome “Manchester United” nelle prossime edizioni – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021) A partire dall’edizione del 2022nonpiùil” per via di una causa legale.. A partire da2022 tutte le futuredella serie Sports Interactive non potranno piùilper via della causa legale tra il club e Sega. Il nuovoche verrà impiegato nei giochi sarà quello diUFC o Man UFC. La conferma è arrivata ...

Mercato, tattica, formazioni, rapporti con i giocatori: tutto questo vi riguarda, come se foste in, ma con la possibilità di giocare realmente. Ovviamente con le dovute distinzioni ...A partire dall'edizione del 2022 Football Manager non potrà più usare il nome "Manchester United" per via di una causa legale.. A partire da Football Manager 2022 tutte le future edizioni della ...Arriverà, anche se non si sa quando, il calcio femminile all'interno di Football Manager: nonostante i costi ingenti dell'operazione, il team crede nella novità ...