Football americano, Europei 2021: l’Italia vuole scrivere la storia e affronta la Francia in un match da cuori forti (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci siamo. Il momento tanto atteso è ormai alle porte. Domani sera, sabato 7 agosto, si potrebbe scrivere una pagina di grande importanza per la storia del Football americano. Italia-Francia. Ore 21.00, stadio “Garilli” di Piacenza. Semifinale del Campionato Europeo 2021. Non serve molto altro per descrivere l’importanza dell’avvenimento. Per il Blue Team, dopo un percorso eccellente nel 2019 (ovviamente nel 2020 tutto era stato messo in archivio) ora è giunto il momento di raggiungere il grande risultato. L’avversario, la Francia, non è certo tra quelli ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci siamo. Il momento tanto atteso è ormai alle porte. Domani sera, sabato 7 agosto, si potrebbeuna pagina di grande importanza per ladel. Italia-. Ore 21.00, stadio “Garilli” di Piacenza. Semifinale del Campionato Europeo. Non serve molto altro per del’importanza dell’avvenimento. Per il Blue Team, dopo un percorso eccellente nel 2019 (ovviamente nel 2020 tutto era stato messo in archivio) ora è giunto il momento di raggiungere il grande risultato. L’avversario, la, non è certo tra quelli ...

Advertising

alessandrocodaz : RT @PiacenzaSera: Football americano, al Garilli la semifinale del Campionato Europeo tra Italia e Francia - Luci al Garilli sabato sera 7… - PiacenzaSera : Football americano, al Garilli la semifinale del Campionato Europeo tra Italia e Francia - Luci al Garilli sabato s… - simonamelani : Comunque non vi so descrivere cos'è guardare lo sport con un pazzo scatenato che nella sua vita ha fatto atletica,… - dbollini : @stebellentani domani al Garilli di Piacenza semifinale per l'europeo di Football Americano fra Italia e Francia io… - checovenier : Questo signore di mestiere fa il quarterback di una squadra di football americano. A furia di botte in testa… -