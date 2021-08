Foggia, Lamorgese scioglie il Comune per mafia: “Legami diretti tra amministratori e criminalità” (Di venerdì 6 agosto 2021) Su proposta della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il Governo Draghi ha sciolto per mafia il Comune di Foggia, uno dei capoluoghi pugliesi. A marzo scorso una commissione del Viminale ha svolto una serie di indagini che hanno portato alla decisione finale, varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Le investigazioni hanno evidenziato la presenza “di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata“. Per questo, dunque, Lamorgese ha chiesto e ottenuto lo scioglimento del Comune pugliese ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) Su proposta della ministra dell’Interno, Luciana, il Governo Draghi ha sciolto perildi, uno dei capoluoghi pugliesi. A marzo scorso una commissione del Viminale ha svolto una serie di indagini che hanno portato alla decisione finale, varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Le investigazioni hanno evidenziato la presenza “di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra glilocali e laorganizzata“. Per questo, dunque,ha chiesto e ottenuto lo scioglimento delpugliese ...

