Fleming | buon compleanno! Il Premio Nobel che ha salvato l’umanità

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 6 agosto 2021) In occasione del 140esimo compleanno di Alexander, ripercorriamo insieme le tappe fondamentali della sua ricerca La medicina è l’unica scienza che riesce a cambiare, praticamente, la vita dell’uomo. In che modo? Evitando, ad esempio, che questa termini per una banale infezione. Nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo, numerosi studiosi hanno gettato le basi di questa meravigliosa disciplina. Spesso, nel tentativo di migliorare la qualità di vita dell’ intera umanità, hanno perso di vista la propria (come nel caso di Rosalind Franklin). La chimica, deceduta durante le sue importantissime ricerche, ha dato un fondamentale contributo nella definizione ...