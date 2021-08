Firenze: per «Tradizioni Popolari – Il Mondo in Santo Spirito» talk show di Gaia Nanni sul sagrato (Di venerdì 6 agosto 2021) L'attrice presenta «I miei primi 40 anni», uno spettacolo a ingresso libero e a briglia sciolta col giornalista Fulvio Paloscia come spalla e il chitarrista Gabriele Doria come accompagnatore per le canzoni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) L'attrice presenta «I miei primi 40 anni», uno spettacolo a ingresso libero e a briglia sciolta col giornalista Fulvio Paloscia come spalla e il chitarrista Gabriele Doria come accompagnatore per le canzoni L'articolo proviene daPost.

Advertising

DarioNardella : #4agosto 1944, #Firenze è sfigurata dall’attacco nazifascista che fece saltare in aria tutti i ponti. Si salvò solo… - SaraMeini : APPELLO! Dal Sogno all’Incubo. Lorenzo #Zazzeri appena rientrato a Firenze da Tokio è stato derubato di tutti i su… - DarioNardella : Dopo la grande operazione di restauro, anche le #RampeDelPoggi entrano a far parte del Patrimonio Mondiale dell‘Uma… - FirenzePost : Firenze: per «Tradizioni Popolari – Il Mondo in Santo Spirito» talk show di Gaia Nanni sul sagrato - TrafficoA : A1 - Firenze-Calenzano - Coda A1 milano-Napoli Coda tra Aglio KM 255 e Calenzano per traffico intenso -