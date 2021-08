Fiorentina, ore calde per il ritorno in Italia di Nastasic: cosa manca per chiudere (Di venerdì 6 agosto 2021) la trattativa Matija Nastasic si avvicina ad ampi passi al ritorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero ore roventi per definire il ritorno del difensore a Firenze. In questi minuti sarebbe in corso un incontro per limare anche gli ultimi dettagli tra le parti: se, come sembra, non ci saranno particolari intoppi, il centrale di difesa riabbraccerà la Serie A dopo 10 anni dall’ultima volta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) la trattativa Matijasi avvicina ad ampi passi alalla. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbero ore roventi per definire ildel difensore a Firenze. In questi minuti sarebbe in corso un incontro per limare anche gli ultimi dettagli tra le parti: se, come sembra, non ci saranno particolari intoppi, il centrale di difesa riabbraccerà la Serie A dopo 10 anni dall’ultima volta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VVisibilio : RT @acffiorentina: Quando ti dicono che la tua presentazione è martedì 10 alle ore 17 ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : Quando ti dicono che la tua presentazione è martedì 10 alle ore 17 ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina - FISACCGILFI : RT @CgilFirenze: L’11 agosto, #Liberazione di Firenze, alle ore 9.30 una delegazione della Rete Democratica di Firenze sarà in visita al ci… - MASCHERATRISTE : RT @CgilFirenze: L’11 agosto, #Liberazione di Firenze, alle ore 9.30 una delegazione della Rete Democratica di Firenze sarà in visita al ci… - TweetGino : RT @sim7trv: @mirkonicolino “Pronto siamo la Fiorentina volevamo parlarvi di Ru…”. “È in consegna arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ore Milenkovic, addio Fiorentina: l'idea della Juve e la spinta del West Ham Commenta per primo Nelle ore dell'addio più inaspettato, quello di Leo Messi al Barcellona, ce n'è un altro che si sta consumando alla Fiorentina . Con meno sorpresa, perché il contratto di Nikola Milenkovic è in scadenza ...

Staffetta d'oro alle Olimpiadi, Commisso: 'Giornata meravigliosa e storica per lo sport azzurro' ... Rocco Commisso, che tramite i canali ufficiali della Fiorentina ha voluto esprimere tutta la sua ... Fioccano in queste ore i complimenti al team azzurro formato, oltre che dal campione olimpico del 100 ...

Fiorentina, ore calde per il ritorno di Nastasic: cosa manca per chiudere Calcio News 24 ACF FEMM, Amichevole con Primavera Perugia il 12/8 È stata ufficializzata la prima la prima amichevole stagionale per la Fiorentina Femminile. Le Viola di Panico scenderanno in campo contro la Primavera maschile ...

Fiorentina: su Maleh c'è lo Spezia Sul giovane classe 1998 della Fiorentina c'è lo Spezia che potrebbe provare ad acquistarlo con la formula del prestito ...

Commenta per primo Nelledell'addio più inaspettato, quello di Leo Messi al Barcellona, ce n'è un altro che si sta consumando alla. Con meno sorpresa, perché il contratto di Nikola Milenkovic è in scadenza ...... Rocco Commisso, che tramite i canali ufficiali dellaha voluto esprimere tutta la sua ... Fioccano in questei complimenti al team azzurro formato, oltre che dal campione olimpico del 100 ...È stata ufficializzata la prima la prima amichevole stagionale per la Fiorentina Femminile. Le Viola di Panico scenderanno in campo contro la Primavera maschile ...Sul giovane classe 1998 della Fiorentina c'è lo Spezia che potrebbe provare ad acquistarlo con la formula del prestito ...