Fiorentina, Leo Sena pallino di Italiano: c'è una trattativa con lo Spezia (Di venerdì 6 agosto 2021) È un nuovo corso quello che si appresta ad inaugurare in gare ufficiali il club viola. I toscani saranno chiamati, nel primo incontro di Serie A, ad una sfida davvero molto complicata, ma ricchissima di fascino: sarà la Roma di Josè Mourinho l'ostacolo numero uno di una stagione che deve far rinascere il popolo del giglio a nuova vita. Dopo i regni poco fortunati di Beppe Iachini e Cesare Prandelli (e quello abortito sul nascere di Gennaro Gattuso), è stato scelto Vincenzo Italiano, mister del miracolo spezzino. Proprio dallo Spezia, la Fiorentina potrebbe prelevare Leo Sena, calciatore molto apprezzato dal tecnico nato in ...

