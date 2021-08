Finale staffetta 4x100, oggi alle 15.50 gli azzurri con Jacobs cercano un'altra impresa da medaglia (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Italia dell' non vuole smettere di sognare. I tre ori incassati fino a qui sono già bastati per riscrivere la storia della disciplina, ma a queste di gli azzurri non ne voglio sapere proprio di ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Italia dell' non vuole smettere di sognare. I tre ori incassati fino a qui sono già bastati per riscrivere la storia della disciplina, ma a queste di glinon ne voglio sapere proprio di ...

Advertising

Eurosport_IT : BUONGIORNO AD ALTA VELOCITÀ ??????? Record italiano e finale nella staffetta 4x100 per l'Italia! Patta, Jacobs, Des… - Coninews : ? CHE STAFFETTA ? Con il tempo di ?? 37.95 la 4x100 #ItaliaTeam vola in FINALE con il nuovo record nazionale! ????… - RaiNews : L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella b… - Radio1Rai : #Tokyo 2020 C’è grande attesa per la finale della staffetta 4x100 uomini di oggi pomeriggio, che vedrà di nuovo in… - ssabrichandra6 : Oggi da non perdere: 9:30 Finale Marcia 20km femminile (Giorgi, Palmisano, Trapletti) 10:15 Finale Ciclismo su pist… -