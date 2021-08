Filippo Ganna definisce gli obiettivi | “Mondiali nelle Fiandre | forse anche la gara in linea E la Roubaix…”

(Di venerdì 6 agosto 2021)è uno dei volti simbolo dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il piemontese ha infatti trainato il quartetto dell’inseguimento a squadre verso una storica e meravigliosa medaglia d’oro: gli azzurri erano attardati di otto decimi nei confronti della Danimarca quando mancavano 1000 metri al termine della prova, il 25enne si è messo in testa e ha aperto il gas riuscendo a colmare il divario e a mettere le mani, insieme ai compagni, sull’alloro del metallo più pregiato. Il Campione del Mondo a cronometro, reduce dal quinto posto nella prova contro il tempo (disputata su un percorso ricco di saliscendi, tutt’altro che congeniale alle sue ...

ItaliaTeam_it : RIMONTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! RECORD DEL MONDOOOOOOOOO! CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Simone Consonni, Fi… - Coninews : UN VERO CAPOLAVOROOOOO! ?? Record del Mondo e medaglia d'OROOOOO! ?? Simone #Consonni, Filippo #Ganna, Francesco… - Eurosport_IT : 'SIAMO NELL'OLIMPOOOOOOOOOOOOOO!' ???? Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vincono la m… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'VIDEO I A casa di Filippo Ganna, oro nel ciclismo a Tokyo: 'Sei partito dicendo voglio vincere, e ce… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: VIDEO I A casa di Filippo Ganna, oro nel ciclismo a Tokyo: 'Sei partito dicendo voglio vincere,…

... cioè la meravigliosa medaglia d'oro con record del Mondo di, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell'inseguimento a squadre maschile l'altro ieri e poi il bronzo in ...Passato professionista quest'anno con il Team Bahrain Victorious, Jonathan è destinato a crescere sotto la guida di Elia Viviani e, potendo già vantare una medaglia d'oro olimpica all'...Filippo Ganna è uno dei volti simbolo dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il piemontese ha infatti trainato il quartetto dell'inseguimento a squadre verso una storica e meravigliosa medaglia d'o ...Il giovane e apprezzato tecnico prepara le biciclette del campionissimo e sta già lavorando per la Vuelta di Spagna Ha seguito la finale olimpica di “Super Ganna” nell’inseguimento a squadre mentre er ...