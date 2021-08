FIFA 22 non avrà Juventus, Lazio, Roma e Atalanta ufficiali. Ecco il nome delle squadre (Di venerdì 6 agosto 2021) EA e la lega di Serie A hanno stipulato un accordo nei mesi scorsi per rendere FIFA 22 l'Official Video Game Partner Serie A. Questo significa che nel titolo sportivo vedremo il pallone ufficiale della competizione, i loghi e i trofei del nostro campionato. Tuttavia, in FIFA 22 quattro squadre non saranno rappresentate ufficialmente e si tratta di Juventus, Lazio, Roma e Atalanta. I quattro club non avranno il vero nome, i loghi e le divise ufficiali. Queste squadre hanno stipulato un accordo con Konami per comparire ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) EA e la lega di Serie A hanno stipulato un accordo nei mesi scorsi per rendere22 l'Official Video Game Partner Serie A. Questo significa che nel titolo sportivo vedremo il pallone ufficiale della competizione, i loghi e i trofei del nostro campionato. Tuttavia, in22 quattronon saranno rappresentate ufficialmente e si tratta di. I quattro club non avranno il vero, i loghi e le divise. Questehanno stipulato un accordo con Konami per comparire ...

