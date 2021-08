FIFA 21: Lionel Messi lascia il Barcellona – In arrivo la carta Fine di un’Era? (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo diciassette anni Lionel Messi ed il Barcellona hanno deciso di porre fino alla loro storia “d’amore”. A comunicarlo è stato il club di blaugrana tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. Il Club spagnolo ha inoltre comunicato che saluterà il campione argentino in grande stile celebrando tutti i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera con la maglia del Barcellona. EA Sports è partner ufficiale de LaLiga da anni, siamo sicuri che la software house canadese vorrà celebrare Lionel Messi con una carta speciale, Fine di ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo diciassette annied ilhanno deciso di porre fino alla loro storia “d’amore”. A comunicarlo è stato il club di blaugrana tramite una nota apparsa sul sito ufficiale. Il Club spagnolo ha inoltre comunicato che saluterà il campione argentino in grande stile celebrando tutti i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera con la maglia del. EA Sports è partner ufficiale de LaLiga da anni, siamo sicuri che la software house canadese vorrà celebrarecon unaspeciale,di ...

Advertising

zazoomblog : FIFA 21: Lionel Messi lascia il Barcelona – In arrivo la carta Fine di un’Era? - #Lionel #Messi #lascia #Barcelona - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Lionel #Messi lascia il #Barcelona - In arrivo la carta Fine di un'Era? - cultothe : Check out Panini FIFA 365 2017-2018 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi #501 sticker 2-in-1 #Barcelona… - Pabloazam1 : RT @musapambeje: Rekodi za Lionel Messi Ndani @FCBarcelona... ??x10 La Liga ??x7 Copa del Rey ??x4 Champions League ??x3 Club World Cup ??x20… - manutddrew : RT @TGoalpost: Lionel Messi at Barcelona ????: 778 games?? 672 goals?? 305 assists??? 10x La Liga?? 7x Copa del Rey???? 4x UEFA Champions League??… -