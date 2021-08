Fiamme vicino alle abitazioni a Capodimonte, l’Asia Usb: “Degrado e incuria, si bonifichi l’area” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Le Fiamme che ieri sera in Via Liborio Pizzella hanno dato filo da torcere ai vigili del fuoco sono solo il culmine di una situazione di incuria e Degrado, più volte denunciata dai residenti”. Così in una nota il sindacato Asia Usb Benevento. “La zona del quartiere Capodimonte, a ridosso del depuratore è delle nuove case popolari, è un’area che da tempo è preda di rifiuti speciali edili, mai rimossi dalle ditte che hanno compiuto i lavori. Le erbacce pullulano con topi e serpenti senza che nessun operatore sia stato mai mandato dall’amministrazione. L’incendio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Leche ieri sera in Via Liborio Pizzella hanno dato filo da torcere ai vigili del fuoco sono solo il culmine di una situazione di, più volte denunciata dai residenti”. Così in una nota il sindacato Asia Usb Benevento. “La zona del quartiere, a ridosso del depuratore è delle nuove case popolari, è un’area che da tempo è preda di rifiuti speciali edili, mai rimossi dditte che hanno compiuto i lavori. Le erbacce pullulano con topi e serpenti senza che nessun operatore sia stato mai mandato dall’amministrazione. L’incendio ...

