(Di venerdì 6 agosto 2021) Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana aldi. Domani, venerdì 6, a salire sul palco dell’Area concerti sarà il cantautore toscano, che presenterà al pubblico il suo nuovo tour estivo dal titolo “Elettro Acustico 2021”.sarà invece la volta deiemozionare ilcon il tour estivo che celebra 25 anni di strepitosa carriera e grandi successi. I biglietti per entrambi i concerti saranno ancora disponibili alla cassa dalle 19.30, ...

Advertising

udine20 : Festival di Majano: sabato 6 agosto Marco Masini e Subsonica 7 agosto in concerto - - udine20 : Festival di Majano: sabato 6 agosto Marco Masini e Subsonica 7 agosto in concerto - - messveneto : Milan si gode il giorno dopo l’impresa tifando capitan Viviani che vince il bronzo: L’oro nell’inseguimento: «Grazi… - effe_news : FESTIVAL DI MAJANO – Nel fine settimana i concerti di MARCO MASINI e SUBSONICA - Telefriuli1 : ???? ???????????????? ???? ???????????? ???????????????? ?????????? ???????????? ?? ?? ?????????????????? Si parte domani con il cantautore toscano, sabato tocca a… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Majano

Telefriuli

Grande spettacolo aldi. Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana aldi. Domani, venerdì 6 agosto , a salire sul palco dell'Area concerti sarà il cantautore toscano Marco ...Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana aldi. Domani, venerdì 6 agosto, a salire sul palco dell'Area concerti sarà il cantautore toscano Marco Masini, che presenterà al pubblico il suo nuovo tour estivo dal titolo 'Elettro ...Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana al Festival di Majano. Domani, venerdì 6 agosto, a salire sul palco dell’Area ...Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana al Festival di Majano. Domani, venerdì 6 agosto, a salire sul palco dell’Area concerti sarà il cantautore toscano Marco Masini, che presenterà al ...