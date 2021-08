Festa di San Lorenzo: il 10 agosto celebrazioni con il Cardinale Betori. I programmi dell’Opera e della parrocchia (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 10 agosto si rinnova la Festa di San Lorenzo, con le celebrazioni presso la Basilica omonima. A darne l'annuncio il Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana e il Priore di San Lorenzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 10si rinnova ladi San, con lepresso la Basilica omonima. A darne l'annuncio il Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana e il Priore di SanL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Avvenire_Nei : Ad Assisi la festa del Perdono. Con san Francesco in paradiso - FirenzePost : Festa di San Lorenzo: il 10 agosto celebrazioni con il Cardinale Betori. I programmi dell’Opera e della parrocchia - MDiretta : Appennino Bike Tour taglia il primo traguardo “siciliano” a Monforte San Giorgio Presente la sottosegretaria Florid… - cremaonline : #Sabbioni: san Lorenzo, festa patronale 7 e 8 agosto. In programma funzioni religiose, gonfiabili per bambini e cen… - TradizioniBarce : 43 anni fa San Paolo VI tornava alla Casa del Padre nella festa della Trasfigurazione. San Paolo VI, prega per noi… -