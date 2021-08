“Fare l’amore incinta è ancora più bello”. Per la famosa della tv, da poco in dolce attesa, la passione è alle stelle (Di venerdì 6 agosto 2021) Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro! fa coppia con il calciatore Oliver Kragl. Sono sposati dal 2019 e qualche mese fa hanno scoperto di aspettare un bimbo. La soubrette è al quarto mese di gravidanza e ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo Alessia Macari è rimasta incinta commentando: “Che bomber mio marito!”. Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro! fa coppia con il calciatore Oliver Kragl. Sono sposati dal 2019 e qualche mese fa hanno scoperto di aspettare un bimbo. La soubrette è al quarto mese di gravidanza e ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo Alessia Macari è rimastacommentando: “Che bomber mio marito!”. Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ...

Frances69021238 : @valemilf Vorrei fare l'amore con te - bellantire : cazzo. Non pensavo ce la potessimo mai fare ad approvare una legge sui diritti umani e l'amore. Allora quella cazzo… - caustico_lunare : Bello, dico però che 'vuoi fare l'amore con me?' per strada lo ottieni forse solo percorrendo quartieri altissimi,… - MichaelGiulian2 : RT @danabi_b: Con te voglio essere irriverente Dolce Prepotente Capricciosa Disinibita e a volte, anche maleducata Ridere incontrollabil… - metalblanco1991 : RT @tileggo: Iniziano da giovani: ti lasciano perché non te la senti di dare il primo bacio, di limonare, di fare l’amore, di fare un figli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare l’amore Sandra Milo: "Divento uomo per amore di Milano" La Repubblica