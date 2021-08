Fara in Sabina, estirpa un bosco senza autorizzazioni: denunciato (Di venerdì 6 agosto 2021) Fara IN Sabina (RI) – Dopo mesi di indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, nei giorni scorsi è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 60 anni per aver estirpato un intero bosco, senza alcuna autorizzazione, in località Campo Maggiore di Fara in Sabina. L’attività investigativa ha tratto origine dall’ordinaria attività di perlustrazione del territorio compiuta dai Carabinieri forestali ai quali, già da tempo, non era sfuggita la presenza di un ingente, e per questo anomalo, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 agosto 2021)IN(RI) – Dopo mesi di indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, nei giorni scorsi è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 60 anni per averto un interoalcuna autorizzazione, in località Campo Maggiore diin. L’attività investigativa ha tratto origine dall’ordinaria attività di perlustrazione del territorio compiuta dai Carabinieri forestali ai quali, già da tempo, non era sfuggita la predi un ingente, e per questo anomalo, ...

