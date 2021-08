Etiopia: la pulizia etnica del Tigray nell'indifferenza della comunità internazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) «In Etiopia si sta compiendo il genocidio dell'etnica tigrina a opera del governo etiope in accordo con l'Eritrea». Sono accuse gravissime, quelle che lancia una fonte di Panorama contro il presidente Abiy Ahmed Ali, celebrato dalla comunità internazionale con il premio Nobel per la pace neanche due anni fa, l'11 ottobre 2019. Ma sono accuse fondate. A pronunciarle non è solo la nostra fonte, un operatore umanitario che opera in Etiopia e che per ragione di sicurezza chiede l'anonimato («Se mi beccano, mi fucilano»). A denunciare una «sistematica campagna di pulizia ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 agosto 2021) «Insi sta compiendo il genocidio dell'tigrina a opera del governo etiope in accordo con l'Eritrea». Sono accuse gravissime, quelle che lancia una fonte di Panorama contro il presidente Abiy Ahmed Ali, celebrato dallacon il premio Nobel per la pace neanche due anni fa, l'11 ottobre 2019. Ma sono accuse fondate. A pronunciarle non è solo la nostra fonte, un operatore umanitario che opera ine che per ragione di sicurezza chiede l'anonimato («Se mi beccano, mi fucilano»). A denunciare una «sistematica campagna di...

TNannicini : In #Etiopia 8 mesi di guerra civile. Nei territori dove si combatte è calato il silenzio. Nulla si sa. Due sole par… - statodelsud : Etiopia: la pulizia etnica del Tigray nell’indifferenza della comunità internazionale - Pino__Merola : Etiopia: la pulizia etnica del Tigray nell’indifferenza della comunità internazionale - panorama_it : In nove mesi, il conflitto ha provocato provocato migliaia di morti, 1,7 milioni di sfollati e decine di migliaia d… - HelenHewan : RT @walkaonline: Da 274 giorni in Tigray, @AbiyAhmedAli compie la pulizia etnica. Le donne vengono stuprate e ammazzate mentre la comunità… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia pulizia L'Africa guarda al modello cinese. Non è un bell'esempio ... Repubblica Centrafricana, travolti da guerre per il controllo dello Stato e delle sue risorse rese feroci dal tribalismo tanto da far temere nuovi casi di genocidio e pulizia etnica. In Etiopia il ...

Etiopia: capo Usaid in visita in Etiopia la prossima settimana, possibile incontro con premier Ahmed ... la funzionaria visiterà prima il Sudan nella giornata di sabato e poi l'Etiopia la prossima ... "Le preoccupazioni che abbiamo riguardo alla pulizia etnica e alle violenze di natura etnica sono molto ...

Etiopia: la pulizia etnica del Tigray nell'indifferenza della comunità internazionale Panorama Etiopia. L’offensiva diplomatica Franco-Americana per porre fine alla guerra civile (Fulvio Beltrami) Dopo che la prima fase del conflitto etiope si è conclusa con la vittoria dell’esercito regolare del Tigray contro gli eserciti federale etiope ed eritreo, siamo passati alla seconda fase: quella del ...

La pulizia etnica in Tigray non ha risparmjaro le Ong. L’allarme dei vescovi cattolici Sono 12 i volontari uccisi in Tigray dal novembre 2020 ad oggi. Le ultime esecuzioni extragiudiziarie hanno colpito un volontario etiope della ONG italiana CISP e tre volontari della ONG francese MSF ...

... Repubblica Centrafricana, travolti da guerre per il controllo dello Stato e delle sue risorse rese feroci dal tribalismo tanto da far temere nuovi casi di genocidio eetnica. Inil ...... la funzionaria visiterà prima il Sudan nella giornata di sabato e poi l'la prossima ... "Le preoccupazioni che abbiamo riguardo allaetnica e alle violenze di natura etnica sono molto ...Dopo che la prima fase del conflitto etiope si è conclusa con la vittoria dell’esercito regolare del Tigray contro gli eserciti federale etiope ed eritreo, siamo passati alla seconda fase: quella del ...Sono 12 i volontari uccisi in Tigray dal novembre 2020 ad oggi. Le ultime esecuzioni extragiudiziarie hanno colpito un volontario etiope della ONG italiana CISP e tre volontari della ONG francese MSF ...