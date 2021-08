Estate Sforzesca 2021, il 14 agosto l’evento “La voce di Strehler” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 14 agosto alle ore 20.30 al Castello Sforzesco “La voce di Strehler – Racconti dedicati a Giorgio Strehler nel centenario della sua nascita” Il 14 agosto dalle ore 20.30 al Castello Sforzesco di Milano si terrà “LA voce DI Strehler – Racconti dedicati a Giorgio Strehler nel centenario della sua nascita”, l’evento prodotto da Spirit de Milan APS che celebra i 100 anni dalla nascita del grande Maestro (biglietti disponibili online). l’evento è inserito nell’ambito della rassegna Estate ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 14alle ore 20.30 al Castello Sforzesco “Ladi– Racconti dedicati a Giorgionel centenario della sua nascita” Il 14dalle ore 20.30 al Castello Sforzesco di Milano si terrà “LADI– Racconti dedicati a Giorgionel centenario della sua nascita”,prodotto da Spirit de Milan APS che celebra i 100 anni dalla nascita del grande Maestro (biglietti disponibili online).è inserito nell’ambito della rassegna...

