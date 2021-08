Esordio ok per il Green pass al Gambrinus, i turisti Uk diventano un caso (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da stamane obbligo di Green pass anche per chi vuole fare colazione nei salottini liberty con vista su Palazzo Reale dello storico caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli. Nel caffè – tappa obbligata di tanti Capi di Stato e monarchi – un cameriere presidia l’accesso al salottino dagli stucchi ottocenteschi chiedendo ai clienti di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione. “Al momento nessun problema – fa sapere il titolare Massimiliano Rosati – anche in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei clienti d’estate privilegia i tavoli all’esterno. Tuttavia qualcuno, più ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da stamane obbligo dianche per chi vuole fare colazione nei salottini liberty con vista su Palazzo Reale dello storico caffèdi piazza Trieste e Trento a Napoli. Nel caffè – tappa obbligata di tanti Capi di Stato e monarchi – un cameriere presidia l’accesso al salottino dagli stucchi ottocenteschi chiedendo ai clienti di esibire il certificato di avvenuta vaccinazione. “Al momento nessun problema – fa sapere il titolare Massimiliano Rosati – anche in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei clienti d’estate privilegia i tavoli all’esterno. Tuttavia qualcuno, più ...

