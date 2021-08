Esodo estivo, ecco come risparmiare sulla benzina: i consigli per le vacanze (Di venerdì 6 agosto 2021) Curiosi di sapere come risparmiare sulla benzina durante i mesi estivi? Segnatevi i nostri consigli che vi torneranno utili. benzina (Adobe Stock)Tra l’aria condizionata, i finestrini aperti e i viaggi lunghi, potrete notare che il serbatoio del carburante si svuota più velocemente del solito. Purtroppo questo è un grande disagio per chi è abituato a viaggiare durante l’estate. Perché i prezzi della benzina sono in aumento, soprattutto dietro l’attuale crisi economica e finanziaria. Ma non ti scoraggiare, ci sono alcuni suggerimenti e trucchi che puoi ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 agosto 2021) Curiosi di saperedurante i mesi estivi? Segnatevi i nostriche vi torneranno utili.(Adobe Stock)Tra l’aria condizionata, i finestrini aperti e i viaggi lunghi, potrete notare che il serbatoio del carburante si svuota più velocemente del solito. Purtroppo questo è un grande disagio per chi è abituato a viaggiare durante l’estate. Perché i prezzi dellasono in aumento, soprattutto dietro l’attuale crisi economica e finanziaria. Ma non ti scoraggiare, ci sono alcuni suggerimenti e trucchi che puoi ...

Advertising

KantEva10 : @laprovinciadico L’imbecillità di talune persone è incredibile. Lavori così grossi ad agosto, in pieno esodo estivo… - umbriaOn : Esodo #estivo, #autovelox: i controlli ad #agosto nel #Ternano su #E45, Sr #Ortana e Ss209 #Valnerina - umbriaOn : #Terni - #Orte ed esodo #estivo, #rassicurazioni #Anas: «Due #cantieri su quattro #completati per il 13 agosto» - immeritevole1 : decima superfluità: QUANDO IN DIPENDENZA TI MUOVI, MOLTI SI MUOVONO INSIEME A TE, COME IN UN ESODO ESTIVO; ATTIVA… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Arriva il #weekend clou dell'esodo estivo: le previsioni di #traffico e #meteo per il prossimo fine settimana https://t… -