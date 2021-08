Eseosa Desalu | la pennellata di Giotto | curva da brividi | lancia Tortu e l’Italia vince le Olimpiadi!

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lo spirito disi è incarnato ine lo ha aiutato a pennellare unaantologica, fondamentale per la vittoria della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro è stato schierato in terza frazione e ha contribuito in maniera determinante all’apoteosi tricolore, è stato il perfetto anello di congiunzione tra Marcell Jacobs e Filippo: ha preso il testimone dal Campione Olimpico dei 100 metri, si è inventato una compassata geometrica, è catapultato sotto al brianzolo e lo hato brillantamente dalla seconda posizione. Il ribattezzato Faustino è un ottimo ...

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - WorldAthletics : Stratosferica vittoria della 4x100 italiana a #Tokyo2020 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e… - Silvia_BXL : RT @Eurosport_IT: 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: siete… - AdeleTeseo : RT @fam_cristiana: #ORO La #staffetta 4x100 formata da Lorenzo Patta,Marcell #Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu conquista la medaglia d… -

A raccogliere il testimone da Jacobs nella terza frazione è stato un ottimo. "Per essere solo la seconda volta nella quale corro una staffetta in curva , in terza frazione, direi che è ...... nella tarda serata giapponese si è materializzato un nuovo miracolo: la 4x100 lanciata da Lorenzo Patta, trascinata da Marcell Jacobs e traghettata al meglio verso l'ultima frazione da,...Grande festa nell'Isola per il successo degli azzurri, trascinati dallo sprinter oristanese e dal collega originario di Tempio ...