Erede Lukaku, l’Inter sonda il terreno: prende quota l’ipotesi Belotti (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Inter: in ottica Erede di Romelu Lukaku, per i nerazzurri starebbe prendendo quota l’ipotesi Andrea Belotti l’Inter è alla disperata ricerca di una prima punta che possa sostituire Romelu Lukaku qualora l’attaccante belga si trasferisse al Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULl’Inter SU INTER NEWS 24 Secondo TuttoSport i nerazzurri starebbero accendendo sempre di più la pista che porta all’attaccante Campione d’Europa Andrea Belotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Inter: in otticadi Romelu, per i nerazzurri starebbendoAndreaè alla disperata ricerca di una prima punta che possa sostituire Romeluqualora l’attaccante belga si trasferisse al Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU INTER NEWS 24 Secondo TuttoSport i nerazzurri starebbero accendendo sempre di più la pista che porta all’attaccante Campione d’Europa Andrea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MaxCallegari : #Vlahovic (per me) erede ideale di #Lukaku: 21aa, doti tecniche/fisiche, personalità, gioca da solo o con altro att… - CorSport : #Inter, #Zapata l'erede di Lukaku. Dzeko il piano b ma è difficile - Fprime86 : RT @CorSport: #Inter, #Zapata l'erede di Lukaku. Dzeko il piano b ma è difficile - SmorfiaDigitale : Inter, Zapata l'erede di Lukaku. Dzeko il piano b ma difficile - ParmeshSriv : RT @DanViti: Ag #Zapata a @fcin1908it: “Sarebbe fantastico per lui diventare l’erede di #Lukaku, ma al momento non ho avuto contatti con At… -