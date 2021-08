Equitazione, Olimpiadi Tokyo: Svezia davanti a tutti dopo le qualifiche del salto, domani la finale (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sono svolte quest’oggi le qualificazioni della gara olimpica di salto ostacoli a squadre, specialità dell’Equitazione, in cui la Svezia ha chiuso davanti a tutti, mettendo a referto tre percorsi netti con Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson e Peder Fredricson, tutti e tre tra i primi sei della competizione individuale, che hanno terminato con 0 penalità. Seconda piazza a pari merito per Belgio e Germania, entrambe con solamente 4 penalità di tempo, con la Svizzera quarta a 10 penalità, contando due errori di Steve Guerdat, mentre scorrendo la classifica troviamo gli Stati Uniti ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sono svolte quest’oggi le qualificazioni della gara olimpica diostacoli a squadre, specialità dell’, in cui laha chiuso, mettendo a referto tre percorsi netti con Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson e Peder Fredricson,e tre tra i primi sei della competizione individuale, che hanno terminato con 0 penalità. Seconda piazza a pari merito per Belgio e Germania, entrambe con solamente 4 penalità di tempo, con la Svizzera quarta a 10 penalità, contando due errori di Steve Guerdat, mentre scorrendo la classifica troviamo gli Stati Uniti ...

