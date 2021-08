Enrica Bonaccorti, il dramma: “Ho visto il braccio staccarsi” (Di venerdì 6 agosto 2021) Si presenta in studio a Dedicato da Serena Autieri con il braccio ingessato, Enrica Bonaccorti. E su Rai 1 spiega la disavventura in cui è incappata: "Ho avuto un incidente domestico, ho visto il braccio andare da un'altra parte", ha spiegato. Dunque, nel dettaglio: "Ero nella mia casa all'Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta - spiega - . Ho visto il braccio andare da un'altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto". Un gravissimo incidente, insomma, che ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 6 agosto 2021) Si presenta in studio a Dedicato da Serena Autieri con ilingessato,. E su Rai 1 spiega la disavventura in cui è incappata: "Ho avuto un incidente domestico, hoilandare da un'altra parte", ha spiegato. Dunque, nel dettaglio: "Ero nella mia casa all'Argentario, non hoil gradino e sono caduta - spiega - . Hoilandare da un'altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto". Un gravissimo incidente, insomma, che ...

