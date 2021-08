ENEL, Starace: “Investiremo i 2,6 miliardi della vendita Open Fiber. In Italia 4mila assunti” (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “La firma degli accordi è un passaggio fondamentale, tutti gli impegni assunti dalle parti sono fissati in modo preciso e può partire il filing alle autorità Antitrust in sede europea e al governo Italiano per il golden power, un processo autorizzativo che richiederà due o tre mesi. Non penso che ci saranno problemi, il dossier è già stato studiato da tutti i punti di vista”. È quanto afferma l‘amministratore delegato di ENEL, Francesco Starace, in un’intervista a Il Sole 24 Ore dopo la firma degli accordi per la cessione di Open Fiber. “Il nuovo management dovrà scrivere il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “La firma degli accordi è un passaggio fondamentale, tutti gli impegnidalle parti sono fissati in modo preciso e può partire il filing alle autorità Antitrust in sede europea e al governono per il golden power, un processo autorizzativo che richiederà due o tre mesi. Non penso che ci saranno problemi, il dossier è già stato studiato da tutti i punti di vista”. È quanto afferma l‘amministratore delegato di, Francesco, in un’intervista a Il Sole 24 Ore dopo la firma degli accordi per la cessione di. “Il nuovo management dovrà scrivere il ...

