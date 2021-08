Emma Marrone in vacanza con mamma e papà: “Facciamo che ho ancora tre anni” (Di venerdì 6 agosto 2021) Per Emma Marrone una vacanza con i genitori era il desiderio da realizzare, ci pensava da un po’ di tempo. Dopo il lockdown, dopo il tour appena terminato, dopo tutti i momenti che non sono riusciti a passare insieme la cantante è partita con la mamma e il papà. La metà raggiunta è la splendida Capri e Maria e Rosario non potrebbero essere più felici con la loro Emma ma è lei che desidera tornare bambina per qualche giorno ed essere coccolata. Scatti bellissimi da Capri ed è Emma Marrone a pubblicare le foto sui social. Tra le storie di Instagram ci sono i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Perunacon i genitori era il desiderio da realizzare, ci pensava da un po’ di tempo. Dopo il lockdown, dopo il tour appena terminato, dopo tutti i momenti che non sono riusciti a passare insieme la cantante è partita con lae il. La metà raggiunta è la splendida Capri e Maria e Rosario non potrebbero essere più felici con la loroma è lei che desidera tornare bambina per qualche giorno ed essere coccolata. Scatti bellissimi da Capri ed èa pubblicare le foto sui social. Tra le storie di Instagram ci sono i ...

