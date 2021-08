Emergenza climatica, nell’ultimo secolo e mezzo il Mediterraneo si è innalzato di circa 1,25 mm l’anno (Di venerdì 6 agosto 2021) Dal 1850 il Mar Mediterraneo si è innalzato di circa 1,25 millimetri l’anno, un tasso più che raddoppiato rispetto agli ultimi 4.000 anni. È quanto emerso dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da un team internazionale coordinato da Matteo Vacchi, ricercatore dell’Università di Pisa, cervello di ritorno nel 2019 grazie al programma Rita Levi Montalcini. “Questo lavoro – spiega Matteo Vacchi del Dipartimento di Scienze della Terra – ci ha permesso di quantificare in modo dettagliato gli impatti delle emissioni di gas serra legate alla rivoluzione industriale sull’innalzamento del Mar ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Dal 1850 il Marsi èdi1,25 millimetri, un tasso più che raddoppiato rispetto agli ultimi 4.000 anni. È quanto emerso dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da un team internazionale coordinato da Matteo Vacchi, ricercatore dell’Università di Pisa, cervello di ritorno nel 2019 grazie al programma Rita Levi Montalcini. “Questo lavoro – spiega Matteo Vacchi del Dipartimento di Scienze della Terra – ci ha permesso di quantificare in modo dettagliato gli impatti delle emissioni di gas serra legate alla rivoluzione industriale sull’innalzamento del Mar ...

